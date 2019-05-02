«الفار» في أمم إفريقيا بدءاً من ربع النهائي

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (فار)، بدءاً من الدور ربع النهائي، في المسابقة المقررة بمصر بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحسب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد القاري. جاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس لجنة الحكام الجيبوتي سليمان وابيري.

وهذا يعني أن التقنية لن يتم استخدامها في دور المجموعات، ودور الـ16، في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً للمرة الاولى.

وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات النسخة المقبلة من البطولة الإفريقية، حصلت على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام «الفار». وكانت التقنية قد استخدمت على سبيل التجربة، بدءاً من ربع نهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين 2018 في المغرب، ثم في نهائي أبطال إفريقيا.