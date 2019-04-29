زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد ويرفض الدفاع عنهم

المصدر: أحمد طارق-دبي

هاجم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لاعبي ريال مدريد، بعد الخسارة أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني بهدف دون رد.

وأكد أنه كان يدافع عن اللاعبين بعد كل مباراة، ولكن هذه المباراة لا يمكن أن يجد أعذار لهم"، مضيفاً: "لقد كان الأمر سيئا للغاية، الأداء أو المباراة فنحن لم نقدم أي شيء، ولا حتى في المواجهات الثنائية أو الجري أو أي شيء، ولا يوجد أي تفسير، وهناك 3 مباريات متبقية وينتهي الموسم".

وختم: "أود أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن، لكن علينا أن نظهر أفضل في المباريات المتبقية، لا يمكننا إنهاء الموسم بهذا الشكل، يجب أن ننهي الموسم بشكل أفضل مما ظهرنا عليه أمام رايو فايكانو".