إتهام محمد صلاح بقتل “حمامه”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل اللاعب المصري محمد صلاح، سيطرته على الصحافة العالمية وخطف الأضواء من مختلف نجوم العالم خاصة مع استمراره تقديم نتائج وعروض جيدة وتصدره ترتيب هدافي البطولة الإنجليزية.

وكان لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، قد انفرد بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام زميله ماني، الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجم أرسنال، الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ومانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وبعد يوم من الفوز الساحق الذي حققه فريق ليفربول أمام هيدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي، بخماسية نظيفة، ظهرت صور لـ"حمامة" نافقة فيما نقلت مواقع تعليقات "غريبة" عن كونها نفقت بسبب النجم المصري محمد صلاح.

وذكر موقع سكاي سبورت، أنه مع اقتراب المباراة من نهايتها، التقطت الكاميرات صورة حمامة ملقاة على أرض الملعب، بالقرب من مرمى هدرسفيلد، وظهر لاعب ليفربول دانييل ستوريدج، وهو ينظر إليها بحزن.

ونقل موقع "فوكس سبورتس" عن رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، قولهم إن طائر الحمام هذا سقط على أرض الملعب ميتا بعد أن أصابته كرة ركلها صلاح خلال المباراة.

من جانبها، دافعت إحدى مستخدمات تويتر عن صلاح، قائلة: "الحمامة المسكينة!.. أشك في أن ركلة صلاح كانت بالقوة الكافية لقتل الطائر المسكين.. على الأغلب مات من كثرة الحماسة. ارقد بسلام يا طائر أنفيلد".