سولشار يوجه صدمة إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أنه يتوقع استمرار النجم بول بوغبا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، قاطعاً بذلك الطريق على ريال مدريد الراغب بضمه في الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، أن لاعب خط الوسط الفرنسي بصدد الرحيل عن صفوف مانشستر مع نهاية الموسم الجاري، وأن ريال مدريد الإسباني الأقرب لضمه.

وقال سولشار: "بوغبا أدى بشكل رائع معنا. ونرغب في أن يواصل ذلك، عنصر قيادي بالفريق، لو كان بإمكاني ضمان استمراره معنا لفعلت، لا يمكن ضمان ذلك، لكنني أتوقع استمراره".

وأضاف: "يمكنني أن أؤكد لكم أن لدي حماسا شديدا للنجاح مع مانشستر يونايتد".