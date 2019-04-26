كلوب تعليقاً على صور صلاح مع نجمات هوليود: "ليتني كنت معه"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تحدث مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، على الصور التي تداولتها وسائل الإعلام لنجم الفريق وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، مع مشاهير هوليود، خلال حفل تكريمه ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم من مجلة تايم، وخاصة الصورة التي جمعته ببطلة "غيم أوف ثرونز".

وقال كلوب إن صلاح “ظهر رائعاً في عدد من الصور والتقط صوراً مع مشاهير كثر.. صورته مع السيدة تراغيريان"، في إشارة إلى الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي تجسد شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ"أم التنانين" في المسلسل الشهير "صراع العروش" أو "غيم أوف ثرونز".

وأضاف مدرب ليفربول مازحا: "إذا سألتني، سأتمنى الالتحاق به”، وعبر كلوب عن فخره بالنموذج الذي يقدمه صلاح، قائلا" أنا فخور جدا بذلك.. محمد صلاح شخص ذكي جدا ودوره مؤثر جدا ".

وردا على سؤال بشأن تأثير سفر محمد صلاح إلى نيويورك لاستلام التكريم بينما لديه مباراة يوم الجمعة أمام هدرسفليد، قال كلوب:"السفر لا يشكل مشكلة هذه الأيام .. المشكلة لو تعطلت سيارته وكان عليه السير على الأقدام."

وأضاف أن اللاعب تغيب عن حصة تدريبية واحدة لكنه التحق بالتدريب يوم الخميس، وأن الأمور على مايرام.