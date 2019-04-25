لايبزيغ يبلغ نهائي كأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: برلين - أ.ف.ب

بلغ لايبزيغ المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أطاح بمضيفه هامبورغ من الدرجة الثانية بالفوز عليه 3-1، أول من أمس، في الدور نصف النهائي. وسجل الدنماركي يوسف بولسن (12)، والسويسري فاسيليي يانييتشيتش (53 - خطأ في مرمى فريقه)، والسويدي إيميل فوسبرغ (72)، أهداف لايبزيغ، والغامبي باكيري جاتا (24) هدف هامبورغ.

ويأتي تأهل لايبزيغ الى المباراة النهائية للكأس، بعدما كان ضمن بطاقته لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ السبت، ليحكم قبضته على المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

وحقق لايبزيغ حلمه في الوصول إلى نهائي الكأس للمرة الأولى برغم تاريخه الفتي الممتد لعشرة أعوام فقط، فيما يأمل مدربه رالف رانغنيك أن يحرز لقب المسابقة للمرة الثانية في مسيرته بعد أولى مع شالكه عام 2011.