قريباً.. السعودية تستضيف برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

المصدر: برشلونة-د.ب.أ.

اعترف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء بأنه يدرس إقامة كأس السوبر الإسباني بشكل منتظم في يناير من كل عام وأن تقام المواجهة في المملكة العربية السعودية.

وتقام كأس السوبر الإسباني منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا كما تقام بشكل معتاد في بداية الموسم الجديد.

وكانت النسخة الماضية من هذه البطولة أقيمت في العام الماضي بالمغرب عندما فاز برشلونة على أشبيلية 2 / 1 لتكون المرة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر الإسباني خارج حدود إسبانيا.

وأعلن روبياليس في فبراير الماضي أنه يرغب في إقامة كأس السوبر سنويا خارج إسبانيا وأن تقام بنظام دورة رباعية يشارك فيها البطل ووصيف البطل بكل من بطولتي الدوري والكأس.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية عن روبياليس قبل شهرين قوله : "كأس السوبر المقبلة ستقام خارج إسبانيا وبنظام دورة رباعية".

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أمس الثلاثاء وجود مفاوضات جارية حول إبرام اتفاق بإقامة السوبر الإسباني في السعودية لمدة ست سنوات مقابل 180 مليون يورو (5ر201 مليون دولار) حيث يوجد اتفاق مشابه بين السعودية ورابطة الدوري الإيطالي.

وقال روبياليس : "السعودية خيار مطروح رغم صعوبة التوصل لاتفاق على الحصول على 30 مليون يورو (للموسم الواحد) ... سيسكون علينا التفكير في أمن اللاعبين ولكننا نحتاج أولا إلى التأكد من إقامة البطولة بالنظام الجديد".

وإذا توصل الاتحاد الإسباني لاتفاق نهائي بشأن إقامة السوبر بنظام الدورة الرباعية، ستكون فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وبلنسية وريال مدريد هي أضلاع البطولة نظرا لوجود برشلونة في كل من نهائي الكأس وفي المركزين الأول والثاني بالدوري هذا الموسم ما يفتح الطريق أمام مشاركة ريال مدريد