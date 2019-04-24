إيقاف حكم جزائري 3 أشهر بعد نطحه لاعباً

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

قررت لجنة الانضباط، التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، إيقاف الحكم المساعد، نسيم دولاش، ثلاثة أشهر نافذة، بعد نطحه اللاعب، نبيل بيبي، قائد نجم مقرة، الذي يصارع من أجل الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضحت لجنة الانضباط، في بيان لها، أول من أمس، أن دولاش وجّه نطحة إلى بيبي، بعد مطالبة لاعبي فريق نجم مقرة بالحصول على ضربة ركنية، مباشرة بعد تسجيل ضيفه مولودية سعيدة هدف التعادل.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن دولاش اعترف بالفعل المنسوب إليه بعد مشاهدة صور الاعتداء. وكانت لجنة الانضباط اعتبرت نجم مقرة خاسراً في المباراة، التي تعادل فيها أمام مولودية سعيدة 1/‏‏1، ضمن الجولة 27 من دوري الدرجة الثانية، كما خصمت ثلاث نقاط من رصيده على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة.

من جهة أخرى، أقرت لجنة الانضباط عقوبة الإيقاف مباراتين والغرامة 200 دولار، بحق نصرالدين خوالد، لاعب شبيبة الساورة، لسلوكه غير الرياضي تجاه المنافس، بعد طرده في المباراة التي خسرها أمام مضيفه أتلتيك بارادو 2-صفر.