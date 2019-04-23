ليفربول يحدد سعراً خيالياً للتخلي عن محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق - دبي

حدد ليفربول الإنجليزي، مبلغاً خيالياً أمام الفرق الراغبة في الاستفادة من خدمات نجمه المصري محمد صلاح، وأبرزها ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع سبورت الفرنسي إلى أن ليفربول لن يتخلى عن محمد صلاح بسهولة، إذ يريد النادي الإنجليزي الحصول على الأقل على مبلغ 180 مليون يورو، من أجل السماح للنجم المصري بالرحيل عن الفريق.

وتابع الموقع أن ريال مدريد من أكثر الفرق المهتمة بخدمات أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وأضاف أن "الميرنغي" يريد ضم محمد صلاح بهدف تكوين شراكة قوية بينه وبين إيدين هازارد، الذي اقترب بشكل كبير من الانتقال إلى القلعة المدريدية.