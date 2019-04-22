أليغري: اليوفي بحاجة إلى تطوير نوعية كرة القدم

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

أحرز يوفنتوس، أول من أمس، لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن توالياً، لكن مدربه ماسيميليانو أليغري يرى أن الفريق الذي ضم الصيف الماضي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحتاج الى تطوير، وليس ثورة، في بحثه المتواصل منذ 23 عاماً عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري، الذي تولى منصبه في 2014-2015 وقاد الفريق الى 11 لقباً في مختلف المسابقات، إن «يوفنتوس لا يحتاج الى ثورة، علينا تطوير نوعية كرة القدم التي نقدمها، وأن نتعلم التعامل بشكل أفضل مع الأحداث غير المتوقعة، لأن هذه اللحظات كفيلة بتغيير مجرى البطولات».

وأضاف «الخروج من دوري الأبطال كان مؤلماً، لكن هذا اللقب (الإيطالي) يقول كل شيء عما تمكنا من القيام به.. لقب ثامن توالياً مع تبقي خمس مباريات لنهاية الموسم. الآن دعونا نحتفل، وبعدها سأجتمع بإدارة النادي وسنتحدث ونحلل ما لم يجرِ على ما يرام هذا الموسم».