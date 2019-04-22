كلينسمان ينفي الانتقال إلى «البوندسليغا»

المصدر: برلين - د.ب.أ

نفى يورغن كلينسمان التكهنات المثارة حول اقترابه من تدريب أحد أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في ألمانيا (البوندسليغا).

وقال كلينسمان المدرب السابق لمنتخب أميركا، البالغ من العمر 54 عاماً، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «سمعت أن اسمي مرتبط بأندية البوندسليغا».

وأضاف «أود أن أوضح أنه لا صحة مطلقاً لما يتردد في هذا الصدد».

وذكرت تقارير صحافية، خلال الفترة الماضية، أن نادي هيرتا برلين يرغب في التعاقد مع كلينسمان.

ويضم هيرتا برلين بين صفوفه حارس المرمى يوناثان كلينسمان ابن كلينسمان.

ويستعد نادي هيرتا برلين للتخلي عن مدربه الحالي بال دارداي مع نهاية الموسم.