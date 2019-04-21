10 من نجوم أياكس مرشَّحون بقوة للرحيل الصيف المقبل

المصدر: حميد نعمان - دبي

اعتاد فريق أياكس الهولندي لكرة القدم، منذ تسعينات القرن الماضي، بناء فريق جديد كل سنتين تقريباً، حيث بات يصعب عليه الاحتفاظ بنجومه مقابل ما يمكن أن يجنيه من بيعهم، كما يعتبر أحد أنجح أندية أوروبا استثماراً في اللاعبين.

وبعد النجاحات القياسية التي حققها هذا الموسم، وتركز الأضواء العالمية على لاعبيه، عقب التأهل لنصف نهائي الأبطال، راوحت تقديرات وسائل إعلام أوروبية بين 300 و400 مليون يورو، قد يجنيها النادي من بيع 10 من نجوم التشكيلة الأساسية، الذين لم يكلفوه سوى 50 مليون يورو. فرغم أن نجمه الشاب فرانكي دي يونغ وقع رسمياً لبرشلونة، فإن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين بات رحيلهم شبه مؤكد، نستعرضهم في التقرير التالي:

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