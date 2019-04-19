ماني يتفوق على ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفوق لاعب ليفربول، السنغالي ساديو ماني، على كبار نجوم كرة القدم، بمن فيهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، تاريخ دوري أبطال أوروبا، برقم قياسي رائع، ويمتلك ماني 10 أهداف في الأدوار الإقصائية من المسابقة الأوروبية الأم، إلا أن معدله التهديفي بلغ هدفا كل 95 دقيقة، متربعا على عرش هدافي البطولة من حيث هذا المعيار.

وذكر تقرير لسكاي نيوز، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ملك هدافي البطولة، 65 هدفا في الأدوار الإقصائية، لكن بواقع هدف كل 107 دقائق، في مقابل ميسي الذي هز الشباك 44 مرة في الأدوار الإقصائية، بمعدل هدف كل 129 دقيقة، ويواجه فريق ليفربول مهمة صعبة في نصف النهائي أمام برشلونة الإسباني.