آس الإسبانية: محمد صلاح طلب الرحيل من ليفربول ومحامي اللاعب يتدخل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لاعب ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، طلب الرحيل عن الريدز بشكل رسمي وذلك بعد نقاش وصفته الصحيفة بالقوي مع المدرب يورجن كلوب، وأضافت الصحيفة أن النجم المصري طلب من إدارة النادي الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وأرجعت الصحيفة الأسباب، وفقًا لمصادرها، أن نقاشًا حادًا نشب بين اللاعب ومدربه الألماني يورجن كلوب.

وأضافت أنه بعد محادثاته مع كلوب أعرب صلاح عن استيائه، ورغبته في الرحيل لإدارة النادي، إلا أن مسؤولين كبار في النادي أقنعوه بالبقاء حتى نهاية الموسم، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" عن الصحيفة الإسبانية.

وفي المقابل، وعد المسؤولون صلاح بتسهيل عملية انتقاله من النادي، في حال استمرت رغبته في الرحيل حتى شهر مايو المقبل.

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول، إذ سجل منذ وصوله إلى الفريق، قادما من روما في 2017، 66 هدفا خلال 97 مباراة، وقد ارتبط أسم اللاعب بأكثر من نادي أوروبي يرغب في التعاقد مع هداف الدوري الإيطالي مثل بطل إيطاليا فريق يوفنتوس.

وسخر رامي عباس محامي اللاعب المصري محمد صلاح، من التقارير التي أثيرت اليوم بشأن طلب اللاعب من إدارة نادي ليفربول الرحيل في الصيف القادم، ونفى رامي عباس في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ردًا على تقرير الصحيفة الإسبانية قائلًا "آس تخرج مجددًا بكلام ليس له أساس من الصحة".