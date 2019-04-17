صورة محمد صلاح وهازارد تثير التساؤلات

نشر لاعب ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، صورة مع نظيره البلجيكي، إيدين هازارد، التقطها الثنائي بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، الأحد الماضي، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، حيث ظهر النجم البلجيكي بعد المباراة التي خسرها تشيلسي أمام ليفربول وهو يتبادل الأحاديث والابتسامات مع صلاح، كما بدا مبتسما أيضا في الصورة التي نشرها النجم المصري.

ورأى البعض أن ابتسامات هازارد، أظهرت أن تفكيره أصبح خارج تشيلسي، كونه لم يُظهر ولو قليلا من الحزن بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين في إحدى أهم مباريات الموسم، وكانت تقارير صحافية قد ربطت هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل، وهو ما لم يعلق عليه اللاعب البلجيكي بعد، لكنه أكد مرارا التزامه مع تشيلسي حتى نهاية الموسم.

وأظهرت الابتسامة العريضة على وجه اللاعب المصري في الصورة، بعد أن سجل هدفا "مذهلا" في مرمى البلوز، أن اللاعب استعاد شيئاً من الثقة بعد اللقاء الذي قدم فيه مستوى متميزاً وصفه البعض بأنه الأفضل له خلال الموسم الحالي.

ولم يظهر صلاح وهازارد بصورة خارج أسوار الملعب منذ قدوم الثنائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أنهما تزاملا في تشيلسي لمدة قصيرة موسم 2014/2015، فبات السؤال المطروح: هل هي صداقة جديدة؟، والجدير بالذكر أن صلاح لا يرتبط بكثير من الصداقات خارج إطار نادي ليفربول، إذ إن أقرب الاعبين له في إنجلترا هو زميله في الفريق، الكرواتي ديجان لوفرين.