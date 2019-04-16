فضيحة صحافية في مقارنة بين ميسي ورونالدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثارت مجلة "فرانس فوتبول" الجدل بغلاف مثير على نسختها الأخيرة، ونشرته اليوم على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، يظهر رسما لنجمي كرة القدم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهما يتبادلان قبلة حميمية، وذلك في إشارة لمقارنة بين اللاعبين الأفضل في العالم خلال فترة كبيرة من تاريخ كرة القدم.

ويشير غلاف المجلة واسعة الانتشار الذي كشفت عنه "فرانس فوتبول" إلى الموضوع الرئيسي للعدد: هل تفضل ميسي أم رونالدو؟

وتستطلع المجلة في العدد آراء العديد من خبراء كرة القدم ونجوم اللعبة المعتزلين، بشأن تفضيلاتهم الشخصية بين أشهر لاعبين في العالم حاليا، وتناولت التغريدات التي بثتها المجلة على حسابها الرسمي على تويتر لعدد من الأراء والمقارنات بين اللاعبين.

وكان اللاعبين قد احتكرا جوائز كرة القدم على مستوى العالم خلال عقد كامل، منذ 2008 حتى 2017، حتى نجح لاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش في انتزاع لقبي الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم العام الماضي، ويعتبر موضوع من الأفضل ميسي أم رونالدو هو السؤال الأكثر تداولاً في العقد الأخير بين جماهير ومحبي اللاعبين.