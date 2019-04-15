برشلونة يرفض الصربي يوفيتش بسبب أنه يحرز أهداف فقط

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن فريق برشلونة الإسباني قرر التراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني، لوكا يوفيتش، بعد أشهر طويلة من الرصد والمراقبة.

وأشارت إلى عدم وجود شكوك لدى مسؤولي النادي الكتالوني حول قدرات الدولي الصربي التهديفية، لا سيما بعد نجاحه في تسجيل 25 هدفاً خلال 40 مباراة، إلا أن برشلونة لا يفضل جلب لاعب من نوعية يوفيتش، إذ إنه لا يريد النادي مهاجماً هدافاً فقط، بل يتمتع بخصائص متعددة خارج منطقة الجزاء.

وأكدت أن إدارة البارسا راقبت اللاعب، البالغ من العمر 21 عاماً، في 15 مباراة مختلفة، وتوصلت لبعض الاستنتاجات بشأنه.