11 نادياً يلهثون خلف «رونالدو الجديد».. وبوغبا مطمع مدريد

المصدر: محمد الحتو - دبي

اشتعلت حرب الانتقالات الصيفية بين الأندية الأوروبية مبكراً للحصول على أفضل اللاعبين، لاسيما الصاعدين منهم بسرعة الصاروخ يتقدمهم نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس الذي خطف الأنظار، أخيراً، وبات مطمعاً لنادي ريال مدريد الإسباني الذي يرى فيه «رونالدو جديد».

وفي الوقت الذي تقدم فيه 11 نادياً للحصول على خدماته، بدأ بنفيكا باستغلال «الكنز» الكامن بين يديه، ورفع سعر جواو فيليكس إلى 120 مليون يورو.

أما روما الإيطالي فيمضي على الطريق ذاته باستثمار الحالة الفنية لنجمه الصغير نيكولو زانيولو الذي تتصارع عليه أندية بايرن ميونيخ، ويوفنتوس، ومانشستر سيتي، وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وفي الطرف الآخر من السوق بدأت الأخبار الواردة من الصحف الأوروبية تتعمق في تفاصيل صفقات اللاعبين، وعلى صعيد النجوم الكبار برزت تقارير تتحدث عن محاولات مانشستر يونايتد قطع الطريق أمام الفرنسي بول بوغبا الذي فتح خط مفاوضات مع ريال مدريد

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.