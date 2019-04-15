مرسيليا يبقي آمال «الأبطال».. ويخسر بالوتيلي للإصابة

المصدر: مرسيليا - أ.ف.ب

عاد مرسيليا الى سكة الانتصارات واقترب من المراكز المؤهلة الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على نيم 2-1، لكنه خسر جهود مهاجمه الإيطالي ماريو بالوتيلي للإصابة ضمن المرحلة 32 من الدوري الفرنسي.

واقترب الفريق المتوسطي من ليون الثالث (المركز المؤهل للأدوار التمهيدية لدوري الأبطال)، مستغلاً سقوط الأخير أمام نانت 1-2، ليقلص الفارق الى خمس نقاط في المركز الرابع (56 مقابل 51).

ويتقدم مرسيليا بفارق نقطة واحدة عن سانت اتيان الخامس الذي يستضيف بوردو الأحد.

وأنهى الفريق الجنوبي، السبت، سلسلة من ثلاث مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الفوز، إذ تعادل أمام أنجيه 2-2، وخسر أمام بوردو صفر-2 وباريس سان جرمان 1-3. لكن مباراته أول من أمس شهدت إصابة مهاجمه المثير للجدل بالوتيلي في الفخذ، فغادر الملعب في الدقيقة 32، ودخل بدلاً منه المهاجم فالير جرمان.