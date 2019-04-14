تركي آل الشيخ: الأهلي سيهزم بيراميدز.. وعبدالله سعيد الأسوأ

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكد مالك نادي بيراميدز المصري تركي آل الشيخ، أن الأهلي المصري سيفوز علي فريقه في المواجهة التي ستقام بينهما الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز.

وودع فريق الأهلي المصري منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه 1-0 اليوم السبت على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية بالبطولة، بعد خسارته 0-5 في مباراة الذهاب.

وقال آل الشيخ على فيس بوك أمس السبت: "الأهلي سيفوز الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول.. طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي.. وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".