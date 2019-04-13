تعرف إلى مجموعة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أقيمت قرعة منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 مساء اليوم في القاهرة واسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى حيث جاء برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية في الـ 12 من شهر يونيو المقبل، وبعدها يلعب منتخب مصر أمام أوغندا في الجولة الثانية، ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في الـ 21 من شهر يونيو المقبل وتنتهي في الـ 19 من شهر يوليو، وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب إفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.