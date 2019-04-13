برشلونة يواجه هويسكا من دون ميسي اليوم

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

بات شبه مؤكد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة عندما ينتقل المتصدر اليوم إلى ملعب «إل ألكوراز» لمواجهة متذيل الترتيب هويسكا، ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وتعرض ميسي لإصابة في وجهه بعد احتكاك مع مدافع مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ، خلال ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا، الذي حسمه الكاتالوني بهدف وحيد.

وأكدت تقارير صحافية أن النجم الأرجنتيني لم يتعرض لكسر في أنفه، لكن مدربه إرنستو فالفيردي سيستفيد من اللقاء «الهامشي» لإراحته.

وكان الكاتالوني خطا خطوة مهمة، الاسبوع الماضي، بهذا الاتجاه من خلال فوزه على مطارده أتلتيكو 2-صفر، وزاد الفارق إلى 11 نقطة قبل سبع مراحل من نهاية البطولة.

وبعد إيقاف مهاجم أتلتيكو، دييغو كوستا، لثماني مباريات بسبب إهانة الحكم، يتوجب على مدربه دييغو سيميوني إيجاد الحلول حين يواجه ضيفه سيلتا فيغو. وتختتم الجولة الإثنين بلقاء ريال مدريد مع ليغانيس، حيث يحل النادي الملكي ضيفاً على صاحب المركز الحادي عشر.