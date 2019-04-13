يوفنتوس يستعد لحسم لقب الدوري أمام سبال

المصدر: تورينو - أ.ف.ب

سيكون لاعبو يوفنتوس مطالبين بنسيان ما ينتظرهم الثلاثاء ضد أياكس أمستردام الهولندي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتركيز 90 دقيقة على مباراتهم السبت ضد مضيفهم سبال من أجل طيّ صفحة الدوري الإيطالي، وحسم اللقب الثامن توالياً قبل ست مراحل على انتهاء الموسم.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري يُمنّي النفس بأن يدخل الى هذه المرحلة بعد أن يكون قد حسم اللقب، لكن ملاحقه ووصيفه نابولي أرجأ احتفالات فريق «السيدة العجوز» بتعادله الأحد الماضي مع جنوى، ما يجعل منافسه بحاجة الآن الى نقطة فقط من مباراة سبال لحسم اللقب في زمن قياسي. ولم يسبق لأي فريق أن توّج بلقب الدوري الإيطالي قبل ست مراحل على انتهاء الموسم.