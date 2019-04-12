محمد صلاح “المفجر الإرهابي” أخر مظاهر العنصرية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

موجه جديدة من العبارات العنصرية في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، وطالت أيضاً هذه المرة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول حيث انتشرت مساء الخميس لقطات "صادمة"، لعدد من جماهير نادي تشلسي، وهم يرددون عبارات عنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر عدد من مشجعي تشلسي وهم يرددون عبارة "صلاح مفجر إرهابي"، خلال تواجدهم في العاصمة التشيكية براغ، لحضور مواجهة فريقهم أمام سلافيا براغ التشيكي بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وبعد وقت قصير من انتشار الفيديو على موقعي "تويتر" و"فيسبوك"، اضطر المشجع الذي صور الفيديو، الذي يلقب نفسه بـ"بيغ بيل"، إلى حذفه من حسابه، بعدما تعرض لانتقادات كبيرة، ويذكر أن صلاح سيواجه تشلسي، فريقه الأسبق، الأحد على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية بالجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ؤيحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 82 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ملاحقه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل، وقد دان ناديا ليفربول وتشلسي، الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض أنصار الفريق ضد نجم الـ"ريدز" محمد صلاح، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.