منع 3 مشجعين من دخول الملعب بسبب محمد صلاح

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت محطة سكاي سبورتس أن 3 من مشجعي تشيلسي مُنعوا من دخول إستاد إيدن معقل سلافيا براغ أمس الخميس، لحضور مباراة بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم بعد مزاعم نشر تعليقات عنصرية ضد مهاجم ليفربول محمد صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تشيلسي الذي سيواجه المتصدر ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد يوم الأحد، في بيان عبر موقعه إنه يدين أي تصرف يدعو للتمييز.

وأضاف: "وجد تشيلسي كل أشكال التمييز البغيضة ومع العثور على أدلة واضحة لتورط أشخاص يحملون تذاكر موسمية لمباريات تشيلسي أو أعضاء بالنادي في هذه التصرفات سنتخذ أقوى الإجراءات ضدهم".

وتابع: "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعي تشيلسي الذين لن يتسامحون معهم".

ولعب صلاح في تشيلسي ثم قضى فترة في إيطاليا مع فيورنتينا وروما قبل العودة إلى إنجلترا عبر ليفربول.