الفرنسي مالودا يكتشف إقالته من تدريب زيوريخ في "تويتر"

المصدر: أحمد طارق-دبي

اكتشف مهاجم فرنسا السابق فلوران مالودا، اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إقالته من منصبه ضمن الفريق التدريبي لزيورخ المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال النادي في بيان إنه "أنهى التعاون مع مالودا بالتراضي" عقب تعيينه قبل شهرين للمساعدة في تدريب المهاجمين واللاعبين الشبان.

وأضاف البيان: "اتضح أن المشاريع (الأخرى) المختلفة التي لا يزال مالودا ملتزم بها لا تتناسب مع المهام التي خطط لها النادي".

ورد لاعب تشيلسي وأولمبيك ليون السابق على البيان سريعاً عبر تويتر قائلاً: "حقا لم أكن أعرف ذلك؟؟"