غضب في البرتغال .. هل يستحق محمد صلاح الطرد بعد هذا التدخل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أبدى الحارس الإسباني، لبورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، غضبه من قرارات التحكيمية، ووجه انتقادا صريحا للحكم عبر حسابه الرسمي على تويتر، عقب انتهاء مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا، حيث شهد الشوط الأول، ملامسه الكرة ليد مدافع ليفربول ألكسندر آرنولد قبل أن تخرج من الملعب، لكن الحكم راجع اللقطة عبر الفيديو وقرر عدم احتساب ركلة جزاء لبورتو.

أما الشوط الثاني من المباراة، فشهد تدخلا قويا من النجم المصري محمد صلاح على قدم دانيلو لاعب بورتو، وأصابت صلاح ساق خصمه فوق الكاحل مباشرة بشكل قوي.

وللتعبير عن غضبه من قرارات الحكم، نشر كاسياس عبر حسابه على تويتر صورة لمسة اليد على آرنولد داخل منطقة الجزاء، وصورة أخرى تظهر فظاعة التدخل الذي قام به صلاح على دانيلو.

وقال الحكم الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن صلاح كان "محظوظا" لعدم تلقيه بطاقة حمراء بعد تدخله القوي.

وفي تصريح لشبكة "بي بي سي" قال المدافع الإنجليزي السابق داني ميلز عن حالة صلاح: "يجب أن يكون هناك بطاقة حمراء. إنه تدخل شرير. أرى أنها تستحق بطاقة حمراء بكل تأكيد."

وفاز ليفربول في المباراة بهدفين نظيفين، وسجل له كل من الغيني نابي كيتا في الدقيقة 5، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 26، ويخوض الفريقان مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، وسيكون بورتو أمام مهمة صعبة لتعويض تأخره.