استقالة بيولي من تدريب فيورنتينا

المصدر: روما - أ.ف.ب

أعلن، أمس، نادي فيورنتينا، الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، استقالة مدربه ستيفانو بيولي، قبل سبع مراحل من نهاية الموسم.

وتأتي الاستقالة بعد يومين على سقوط فيورنتينا بهدف نظيف أمام ضيفه فروزينوني، صاحب المركز ما قبل الأخير في الدوري، ليكتفي بتحقيق فوز واحد في آخر 10 مباريات. ويعود الفوز الأخير لفيورنتينا إلى 17 فبراير، على حساب مضيفه سبال 4-1.

ويحتلّ فيورنتينا المركز الـ10 بـ39 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ميلان الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى أبطال أوروبا في الموسم المقبل، و12 نقطة عن روما السادس، صاحب آخر مركز مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).