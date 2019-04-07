بوردو يطلب معاقبة بالوتيلي بعد كسر أنف بابلو

المصدر: أحمد طارق-دبي

طلب نادي بوردو من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم معاقبة المهاجم الإيطالي لمرسيليا ماريو بالوتيلي، بعدما تسبب بكسر أنف مدافعه البرازيلي بابلو في مباراة الفريقين ضمن الدوري الفرنسي هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح بوردو في بيان أن "أحد لاعبينا كان ضحية حركة تبدو متعمدة، وهذا أمر غير مقبول"، منتقداً "تصرف اللاعب الخصم (بالوتيلي) بعد دخوله أرض الملعب"، ومعتبراً أنه "يدفع إلى التساؤل".

وخلال المباراة التي استضافها بوردو على ملعبه مساء الجمعة في الجولة 31 من الدوري المحلي وانتهت بفوزه 2-0، تعرض بابلو إلى ضربة بالكوع من بالوتيلي بعيداً من الكرة، وخرج بابلو في الدقيقة 78 والدم يسيل من أنفه، وخضع للعلاج خارج أرض الملعب، لكنه طلب من الحكم حكيم بن الحاج العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو "فار" لتبيان ما قام به المهاجم الذي كان قد دخل بديلاً لدميتري باييت.

وبعدما أمضى نحو 3 دقائق يتلقى العلاج، عاد البرازيلي إلى المستطيل الأخضر حيث تقدم ووجه دفعة بالكتف إلى صدر المهاجم المثير للجدل، قبل أن يسقط الأخير أرضاً ويمسك وجهه.