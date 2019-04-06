الأهلي ينهار أفريقياً ويتلقي أكبر خسارة في تاريخه أمام صن داونز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قدم الأهلي المصري واحدة من أسوأ مبارياته على مدار تاريخه، وخسر الفريق الأحمر بخماسية مذلة من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقى، أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83، خلال المواجهة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا ،والتى جاءت فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ليودع الفريق الأحمر دورى ابطال افريقيا اكلينيكياً، قبل مواجهة الإياب فى مصر المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري.

وبعد الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة، يكون الأهلي قد تلقى الهزيمة الأكبر في تاريخه في المسابقات الإفريقية، كما تعتبر هزيمة اليوم هي ثاني أكبر هزيمة للأهلي في تاريخه بجميع البطولات بعد (الخسارة أمام الزمالك 6-0 في الكأس)، كما أنها الهزيمة الرابعة للأهلي تحت قيادة لاسارتي هذا الموسم