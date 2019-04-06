الاتحاد الإسباني لكرة القدم يقرر تكريم غوارديولا وكابيلو

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اعتزامه تكريم المدربين الإسباني جوسيب جوارديولا والإيطالي فابيو كابيلو خلال المؤتمر العالمي لكرة القدم الذي سينظمه منتصف الشهر الجاري، وسيحضره مجموعة من كبار المدربين في العالم.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في مدينة برشلونة الإسبانية خلال يومي 12 و13 أبريل الجاري. وبالإضافة إلى المدربين المذكورين، سيحضر المؤتمر أيضاً المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس انريكي، والحكم الإيطالي السابق بيرلويجي كولينا، والمدرب الإيطالي المتقاعد اريجو ساكي، والرئيس الأسبق لبرشلونة خوان لابورتا، وأخرون.

وسيكرم المؤتمر العالمي لكرة القدم تحت رعاية اتحاد الكرة الإسباني أيضاً اللاعب الصيني وو لي نجم نادي إسبانيول، وكلاوديو بونس مدرب منتخب إسبانيا لكرة الصالات للسيدات، ومؤسسة النجم الهولندي الراحل يوهان كرويف، بالإضافة إلى جهات وأشخاص آخرين.