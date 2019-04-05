افتتاح مخبز كريستيانو رونالدو في تورينو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، افتتاح مشروع جديد في إيطاليا وبالتحديد في مدينة تورينو وهو ما أكدته صحيفة إيطالية شهيرة أمس الأول.

وقالت صحيفة “كوريير دي تورينو” الإيطالية إن صاحب رونالدو، والمتوج بالكرة الذهبية 5 مرات يستعد لافتتاح مخبز وسط مدينة تورينو، معقل نادي يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة أن المخبز، الذي تم تحديد موقعه بالفعل، سيكون هدية من رونالدو لصديقته جورجينا، وسيقدم لزبائنه حلوى ومخبوزات برتغالية.

ويضاف المخبز إلى قائمة استثمارات تجارية يمتلكها رونالدو، على غرار فندق فاخر في البرتغال، وعيادة لزراعة الشعر في مدريد تديرها جورجينا أيضا.