انخفاض الذهب صوب أدنى مستوى في 10 أسابيع

المصدر: واشنطن - رويترز

انخفض الذهب، اليوم، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في عشرة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات الوظائف الأميركية بحثا عن المزيد من الدلائل بشأن قوة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1288.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير عند 1280.59 دولار في الجلسة السابقة. وتراجع المعدن الأصفر نحو 0.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 0.1 بالمئة إلى 1293.70 دولار للأوقية.

وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "تتوقع السوق بعض الايجابية في بيانات (الوظائف) اليوم، لذا إذا تحركت في اتجاه مضاد للتوقعات قد تكون هناك بعض التقلبات الحادة في سعر الذهب".

وتجاوز الذهب يوم الخميس متوسطه المتحرك في مئة يوم البالغ نحو 1282 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر على الأقل، مدفوعا في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسن الإقبال على المخاطرة.

وعززت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها الأسبوعية مع صدور الكثير من عناوين الأنباء الخاصة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والصين لكن دون التوصل إلى نتائج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 892.95 دولار، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2018 عند 901.49 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين نحو خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1371.50 دولار للأوقية لكنه يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني.

واستقرت الفضة عند 15.14 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة لأدنى مستوياتها منذ نهاية ديسمبر في الجلسة السابقة.