استقرار أسعار "المعدن الأصفر" وارتفاع المعادن النفيسة

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ 19 أغسطس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4454.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:57 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4503.70 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 66.77 دولار للأوقية، والبلاتين 0.7% إلى 1802.67 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.8% إلى 1367.25 دولار.