ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم، لتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.9 %، وسط ترقب المستثمرين لصدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 4103.55 دولار للأوقية، واستقرت العقود الأميركية الآجلة عند 4112.80 دولار، في وقت انخفضت فيه طلبات إعانة البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ 57 عاما، مما رفع توقعات المتعاملين إلى 71 % بشأن إقرار "المركزي الأمريكي" زيادة للفائدة في ديسمبر المقبل، وهو مسار قد يقلل من جاذبية المعدن النفيس بزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع احتمال إقرار زيادة أخرى، بينما خفض بنك "جولدمان ساكس" توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارا للأوقية.

وشهدت المعادن النفيسة الأخرى اتجاها لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 52.01 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1517.20 دولار، والبلاديوم عند 1031.01 دولار.