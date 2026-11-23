الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في 14 شهرا
ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التداولات الآسيوية، اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهرا الذي سجلته في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 3576.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025.
وكان المعدن الأصفر قد خسر نحو 9% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ مارس الماضي.
كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% إلى 3576.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% إلى 42.11 دولار للأوقية، والبلاتين 1.4% إلى 1316.97 دولار، والبلاديوم 1.3% إلى 904.15 دولار.
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