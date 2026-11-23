ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التداولات الآسيوية، اليوم، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهرا الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 3576.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:48 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025.

وكان المعدن الأصفر قد خسر نحو 9% خلال الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي له منذ مارس الماضي.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% إلى 3576.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 2.3% إلى 42.11 دولار للأوقية، والبلاتين 1.4% إلى 1316.97 دولار، والبلاديوم 1.3% إلى 904.15 دولار.