الذهب يفقد بريقه.. هبوط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، ⁠إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولار للأوقية ، وهو أدنى مستوى له منذ ​السابع من أغسطس الماضي، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة ​في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 63.60 دولار للأوقية، ⁠وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1292.21 دولار.