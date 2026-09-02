الذهب يفقد بريقه.. هبوط إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع
انخفضت أسعار الذهب، اليوم، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع .
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولار للأوقية ، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس الماضي، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر القادم واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 63.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1292.21 دولار.
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