ارتفاع أسعار الذهب وتباين أداء المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التداولات الآسيوية ، اليوم ، عقب تحقيقها في الجلسة السابقة أكبر مكاسب يومية منذ منتصف أغسطس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4082.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:36 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو 3.4% أمس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4092.90 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 52.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1505.85 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1003.83 دولار.