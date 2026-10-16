ارتفاع أسعار الذهب بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع تراجع الدولار، لكن المعدن النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ‌إلى 4177.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:33 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولار للأوقية.

ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب ​المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 ​بالمئة إلى 57.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1642.75 دولار، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1143.46 دولار.