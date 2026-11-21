‌تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، متجهةً إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 3570.84 دولار للأوقية، بعدما لامس خلال الجلسة 3513.54 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025، لتصل خسائره منذ بداية الأسبوع إلى نحو 8%.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 3.36% مقارنة بالتسوية السابقة، لتبلغ 3561.80 دولار للأوقية.