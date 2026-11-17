حافظت أسعار الذهب على استقرارها، اليوم، لتبقى قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3856.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 3859 دولارا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 47.05 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1450.75 دولار، والبلاديوم بالنسبة نفسها إلى 969.75 دولار.