الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين إشارات من المركزي الأميركي بشأن الفائدة

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية، اليوم، وسط ترقب المشاركين في السوق لاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن ‌مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4115.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أمس أدنى مستوى له منذ 15 ​أكتوبر عند 4104.33 دولار. ونزلت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4132.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 57.33 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى ​1609.95 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1078.52 دولار.