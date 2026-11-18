انخفضت ⁠أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من عام متأثرة بارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 3820.65 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر 2025.

وانخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1 بالمئة إلى 3822.70 ‌دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 46.97 دولار ​للأوقية وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1423.27 دولار ⁠بينما هبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 962.40 دولار.