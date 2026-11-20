موجة هبوط تضرب المعادن النفيسة.. الذهب والفضة يقودان موجة التراجع
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة الشهر المقبل.
وواصل الذهب التراجع في المعاملات الفورية وهبط في أحدث التداولات بنحو 3% إلى 3514.89 دولار للأوقية، ونزلت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3608.60 دولارات.
وارتفع الدولار قليلا أمس الخميس وواصل الصعود الذي شهده خلال الفترة الماضية، مما يجعل المعدن النفيس المسعّر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 3% في المعاملات الفورية إلى 41.47 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.04 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
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