تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي ‌منذ ​مارس بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة الشهر المقبل.

وواصل الذهب التراجع في المعاملات الفورية وهبط في أحدث التداولات بنحو 3% إلى 3514.89 دولار للأوقية، ونزلت ‌كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1 بالمئة إلى 3608.60 ‌دولارات.

وارتفع الدولار قليلا ‌أمس الخميس وواصل الصعود الذي شهده خلال الفترة الماضية، ​مما يجعل ‌المعدن النفيس ​المسعّر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو 3% في المعاملات الفورية إلى 41.47 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1343.47 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 908.04 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تسجيل ​خسائر أسبوعية.