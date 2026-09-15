استقرار أسعار الذهب بعد تسجيل أدنى مستوى في أكثر من شهر

استقرت أسعار الذهب، اليوم، عقب ملامستها أدنى مستوياتها في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4300.96 دولار للأوقية، بعدما سجل أمس أدنى مستوياته منذ السابع من أغسطس.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 4341.10 دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 63.28 دولار، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1757.46 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1283.61 دولار.