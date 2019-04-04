ماذا قال مدرب ليفربول في دفاعه عن محمد صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

رد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب على الانتقادات المتواصلة التي تطال نجمه المصري، محمد صلاح بسبب صيامه التهديفي للمباراة الثامنة على التوالي، وقال كلوب في تصريحات صحافية قبل لقاء ساوثهامبتون: "موسم صلاح ليس سيئا، بل هو لاعب رائع ويساعدنا كثيرا"، واستغرب كلوب من الحديث المتواصل عن قلة أهداف صلاح، وقال: هذا أمر لا يزعجني إطلاقا، بل هو أقل أهمية بالنسبة لي، فقد سجل 40 هدفا في السنة الماضية، ولديه 20 هدفا في هذه السنة، أي 60 هدفا حتى الآن في سنتين، وقام بكل شيء بشكل رائع، هذا ليس موسما سيئا".

وتابع: صلاح خطر دائم على الخصوم، ويساعدنا كثيرا، ويتعامل مع مختلف الحالات بشكل رائع، ومسألة التسجيل لا تزعجه كثيرا، وأنا ايضا، ما دمنا نعمل جميعا ونؤدي بالشكل المطلوب".

وأضاف المدرب الألماني: لدينا 79 نقطة، ولا يمكن لك الوصول إلى هذا المستوى في سنة دون مشاكل، لكن ليس لدينا حتى الآن أية مشكلة كبيرة، هناك أمور صغيرة نتحدث حولها".

وأشار المدرب إلى أن زميلي صلاح، ساديو ماني وفيرمينيو، استفادا كثيرا هذا الموسم من تركيز الخصوم على هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي، ويأمل أن يكون الهدف القاتل الذي تسبب فيه صلاح أمام توتنهام بداية جديدة وقوية للاعب.

في جانب آخر، كشف كلوب عن جاهزية المدافع الصلب الهولندي فان دايك للصدام مع ساوثهمبتون غدا في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي، والتي تأتي قبل اللقاء المنتظر أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.