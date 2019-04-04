الزمالك يكتفي بتغريم كهربا الغاضب

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك المصري أمير مرتضى منصور في تصريحات نشرها موقع الزمالك اليوم إن إدارة الفريق ستكتفي بتغريم اللاعب محمد عبد المنعم كهربا ولن يتم إيقافه لما بدر منه بعد خروجه مستبدلا من مباراة الزمالك مع سموحة في بطولة الدوري.

وظهر كهربا غاضبا وهو يجلي على دكة البدلاء احتجاجا على تبديله وخروجه من الملعب ، وحاول بعض زملائه تهدئته لكنه تمادى في غضبه وخرج مسرعا نحو غرفة تبديل الملابس.

وقال أمير مرتضي إن اللائحة تسمح بمعاقبة اللاعب ماليا بالإضافة إلى إيقافه ، لكن سيتم تغريمه ماليا فقط ، حتى لا يحرم الفريق من جهوده قبل مباراته المهمة مع فريق حسنية أغادير المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية يوم الأحد المقبل بالمغرب