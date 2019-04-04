جروس لا يريد عودة باسم مرسي

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

ذكر موقع الزمالك اليوم أن المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، لا يريد عودة مهاجم الفريق باسم مرسي، المعار إلى فريق سموحة حتى نهاية الموم الحالي.

ونشبت خلافات بين باسم مرسي والمدير الفني لفريق سموحة حسام حسن ومدير الكرة إبراهيم حسن، قبل مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري الممتاز، والتي قال فيها باسم إنه استنكر الكلام المسئ من قبل حسام وإبراهيم عن ناديه الزمالك قبل المباراة، ما دعا حسام حسن، إلى استبعاده من الفريق حتى نهاية الموسم وإبلاغ رئيس النادي فرج عامر بإنهاء استعارته من الزمالك وعودته لناديه.

وبعد التأكد من تجميد باسم مرسي، في سموحة طلب اللاعب العودة لناديه الزمالك والتدريب مع الفريق حتى نهاية الموسم، لكنه فوجئ برفض المدير الفني جروس والذي أكد عدم حاجته إليه في الموسم المقبل.