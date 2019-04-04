الأهلي المصري يعاقب لاعب العين السابق

المصدر: أحمد طارق-دبي

قرر مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، سيد عبد الحفيظ، بالنادي الأهلي المصري فرض غرامة مالية على لاعب الفريق حسين الشحات، وذلك وفقاً للائحة الفريق لما بدر منه أثناء استبداله في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الأهلي 2-0 في الدوري المصري.

وكان الشحات قد انتقل من العين إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية، ولكن يعاني من عدم المشاركة أساسياً مع "الأحمر".

ويتواجد حسين الشحات ضمن قائمة الأهلي التي تسافر إلى جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.