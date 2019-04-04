بالفيديو: أسرع رجل في العالم يتسابق مع "توك توك"

المصدر: أحمد طارق-دبي

حقق الجامايكي الشهير أوسين بولت، العداء السابق وأسرع رجل في العالم بعدما قطع سباق 100 متر في 9.58 ثانية و200 متر في 19.19 ثانية، فوزاً سهلاً في سباق قصير مع دراجة نارية بثلاث عجلات تعمل كسيارة أجرة (توك توك)، تعد من أكثر وسائل النقل التي تميز مدن بيرو.

وعلى الرغم من أن السباق كان 50 متراً فقط، إلا أن بولت أثبت تفوقه الواضح على المركبة الآلية، وهي دراجة نارية بثلاث عجلات ومغطاة، وبها 3 مقاعد خلف السائق، وقد تصل سرعتها القصوى إلى 60 كم في الساعة.

وبعد احتفال العداء العالمي السابق بالفوز في السباق القصير، الذي أسعد المتفرجين، استقل البطل الأولمبي دراجة الأجرة النارية عائداً بها إلى خط البداية.